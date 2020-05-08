День пам’яті та примирення: які заходи відбудуться в Європі в умовах карантину

Сьогодні відзначається День пам’яті та примирення, фото: RAF Lakenheath

https://racurs.ua/ua/n137899-den-pam-yati-ta-prymyrennya-yaki-zahody-vidbudutsya-v-ievropi-v-umovah-karantynu.html

Ракурс

День пам’яті та примирення, який відзначають 8 травня — у дату завершення війни у Європі в 1945 році, передбачає проведення низки заходів.

Проте частина континенту перебуває на карантині у зв’язку з епідемією коронавірусу, що вплинуло на те, як відбуватиметься відзначення пам’ятної дати, повідомляє BBC.

У цьому році відзначається 75-та річниця завершення війни.

У Великобританії відбудеться церемонія двохвилинного мовчання, після якої запланований виступ королеви.

Закриті церемонії проводять також лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон та Ангела Меркель. Макрон покладе вінок до могили невідомого солдата в Парижі — ця церемонія буде закрита для всіх, крім невеликої групи чиновників.

У Німеччині також відбудеться закрита церемонія. Меркель та федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр покладуть вінки на головному меморіалі жертвам війни і тиранії в Німеччині — «Нойє Вахе». Однак велика церемонія, в якій мали взяти участь лідери інших держав, не відбудеться.

Через коронавірус не відбудеться і запланований у Москві на 9 травня великий військовий парад, у якому мали взяти участь Макрон і президент Китаю Сі Цзіньпін. Ці урочистості через пандемію коронавірусу вирішили скоротити лише до повітряної частини параду, військового салюту та покладання президентом РФ Володимиром Путіним квітів до Вічного вогню.

Натомість президент Білорусі нещодавно запросив лідерів інших держав відвідати парад у Мінську 9 травня. Президент України Володимир Зеленський відхилив це запрошення, посилаючись на запроваджений у нашій країні карантин.

В Україні День пам’яті та примирення 8 травня вперше відзначили у 2016 році. Водночас зберігається і відзначення 9 травня як Дня перемоги над нацизмом. Офіційне гасло пам’ятних заходів: «1939−1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо».

Нагадаємо, соціологи нещодавно дізналися в українців, чи хочуть вони відзначати обидві ці дати.