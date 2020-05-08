День Перемоги: США та країни ЄС закликали Росію припинити самовихваляння і спотворення історії

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У День пам’яті та примирення, 8 травня, оприлюднено спільну декларацію очільників зовнішньополітичних відомств країн Центральної Європи та США з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни. Цим документом низка країн звертається до Росії із закликом припинити займатися самовихвалянням та цілеспрямованим спотворенням історії.

Маніпуляція історичними подіями, які призвели до вибуху Другої світової війни і поділу Європи, — це спроба фальсифікувати історію, — йдеться у спільній декларації глав дипломатії ЄС та США, пише «Польське радіо».

Цей документ підписали міністр закордонних справ Польщі, а також голови МЗС Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Румунії, Словаччини та керівник Держдепартаменту США.

Майбутнє варто будувати на історичних фактах і справедливості, на яку заслуговують жертви тоталітарних режимів… У травні 1945 року в Європі завершилася Друга світова війна, але це не означає, що вся Європа стала вільною. Близько 50 років центральна та східна частини нашого континенту були під правліннями комуністичних режимів, — нагадують дипломати.

Росії «пригадали» також нелегальну окупацію і анексію балтійських держав та залізний зашморг над іншими поневоленими народами, котрих військовою силою, репресіями та методами ідеологічного контролю змушували до послуху.

Голови дипломатії наголосили, що впродовж довгих десятиріч люди, які опинилися за залізною завісою, віддавали своє життя у боротьбі за свободу, їх піддавали тортурам і примусовим переселенням.

У декларації пригадали переломні події, які повернули Європі свободу (1956 рік, Осінь народів 1989 року, падіння Берлінського муру, діяльність «Карти 77», «Солідарності», Балтійський шлях).

Посол США при ОБСЄ, дипломат Джеймс Гілмор закликав Москву припинити фальсифікацію історії Другої світової війни.

Хоча військове і цивільне населення Радянського Союзу пішло на величезні жертви, щоб перемогти нацистів… і ми шануємо ці жертви, — ми також не повинні забувати, що Друга світова війна почалася у 1939 році, коли Сталін і Гітлер уклали пакт, який розділив Східну Європу на зони, контрольовані СРСР і нацистами, — зазначив посол.

Гілмор закликав Росію відмовитися від самовихваляння, заснованого на цілковитому спотворенні історії.

Ще одну спільну заяву із засудженням злочинів радянського режиму та применшенням ролі Москви у початку Другої світової війни 7 травня оприлюднили президенти Литви, Латвії й Естонії. У спільній заяві Гітанас Науседа, Егілс Левітс і Керсті Кальюлайд застерегли, що фальсифікація історії створює небезпеку для світового порядку.

Спотворення історичних подій, що призвели до спалаху Другої світової війни та повоєнного поділу Європи, — жалюгідна спроба фальсифікувати історію і поставити під сумнів основи світового порядку, — йдеться в декларації.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Москва намагається виправдати свою роль у підписанні пакту Молотова-Ріббентропа 1939 року.

Історію неможливо переписати, і тут не діють ніякі терміни давності. Історія — це історія, факти — це факти, — сказав Науседа.

Нагадаємо, 4 травня у МЗС України повідомили, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в телефонних розмовах із колегами з країн Балтії домовлявся, зокрема, про спільний захист історичної правди від спотворень із боку Росії в часи 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.