День памяти и примирения: Украина чтит жертв войны и развенчивает «победные» мифы РФ

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День памяти и примирения отмечают в Украине 8 мая. Сегодня мир вспоминает и чтит память о 80 млн жертв Второй мировой войны, которая стала самой кровавой и жестокой в истории человечества. Десятки миллионов жизней оборвались из-за военного лихолетья мирового масштаба: солдаты гибли на фронтах, в окопах, гражданские — в результате бомбардировок, в плену и концлагерях.

7 мая 1945 года был подписан акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23.01. В связи с этим во многих городах Европы и США прошли многолюдные празднования. В то же время в советской идеологии память о войне оставалась центральной темой на протяжении десятилетий, также помпезно лелеялся культ победы. В итоге День Победы был назначен не точно в годовщину капитуляции Германии, а днем позже — 9 мая, вероятно, с целью выделения роли СССР в войне и присвоения победы.

Однако до начала Второй мировой войны — в межвоенный период — Москва и Берлин вместе работали над разрушением строя, установленного после Первой мировой войны. В течение 1922−1933 годов Советский Союз помогал Германии восстанавливать военный потенциал, а в 1930-х годах — обе страны вели себя как идеологические враги, что позволило получить поддержку международного сообщества. Накопленные силы Сталин и Гитлер использовали для совместного развязания Второй мировой войны.

Гитлер пообещал Сталину содействие в реализации геополитических планов на страны Балтии, Польшу (территории Западной Украины и Западной Белоруссии), Финляндию, а также в сфере торгово-экономических отношений. Позже в войне против Польши СССР и Германия действовали как союзники: координировали авианалеты, совместно разоружали польские части, уступали друг другу захваченными территориями и даже провели совместный военный парад.

19 августа 1939 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов передал в Берлин проект пакта о ненападении между двумя странами. Соглашение гарантировало Гитлеру «покой» на восточных рубежах Германии и позволяло, «не оглядываясь», воевать с Польшей, Францией и Британией. 23 августа в Москву прибыл министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп. Переговоры завершились подписанием «пакта Молотова — Риббентропа». Эта сделка стала механизмом, который «открыл двери» для новой мировой войны.

В тот же день в 1939 году Сталин публично высказался о необходимости подтолкнуть Европу к масштабной войне, которая стала бы увертюрой к «мировой революции». Выступая на заседании Политбюро ЦК ВКП (б), советский вождь отметил:

Вопрос мира или войны вступает в критическую для нас фазу. Если мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия откажется от Польши и станет искать модус вивенди с западными державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять опасный для СССР характер. Если мы примем предложение Германии, она, конечно, нападет на Польшу, и вмешательство Англии и Франции станет неизбежным… (тогда) мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну. Опыт 20 последних лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы захватить власть. Диктатура партии становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен.

В то же время участие украинцев во Второй мировой войне не ограничивалось периодом противостояния между СССР и Германией в 1941—1945 годы, поскольку война изначально велась на территории Украины. В составе польской армии украинцы воевали против Германии с первых часов войны 1 сентября 1939 года. А еще до ее начала, 14−18 марта 1939 года, солдаты Карпатской Украины воевали за свою свободу с Венгрией, которую поддерживала гитлеровская Германия. В первый день Второй мировой войны немецкая авиация бомбила Львов, в течение первой половины сентября — Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь, Дрогобыч, Сарны, Яворов, Стрый и другие города.

Не было неожиданностью для руководства СССР и непосредственное нападение Гитлера 22 июня 1941 года. Начиная с апреля и до 22 июня коммунистическое руководство получило десятки различных сообщений и разведданных о планах Третьего Рейха. Ночью 22 июня 1941 года Молотов получил от немецкого посла в Москве ноту о начале войны. В 4.00 глава немецкого МИД также сообщил советскому послу в Берлине Владимиру Деканозову о начале войны и вручил письменный меморандум, где были изложены претензии немецкого правительства к СССР и указаны причины нападения.

В наши дни, начиная с 2004 года, решением Генеральной ассамблеи ООН, 8 и 9 мая было объявлено Днями памяти и примирения. В Украине День памяти и примирения отмечается, согласно закону «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов».

В эти майские дни Украина чтит память каждого, кто боролся с нацизмом, а также всех жертв этой ужасной войны. Празднование Дня памяти и примирения, а также 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне должно быть напоминанием о страшной катастрофе и предостережением, что нельзя решать сложные международные проблемы вооруженным путем, ультиматумами, агрессией, аннексией. Важнейшим итогом войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, — отметил министр обороны Андрей Таран.





По материалам Украинского института национальной памяти