Первую дивизию терробороны создали в Германии

Дивизия терробороны появилась в Германии, фото: Минобороны Украины

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Збройні сили Німеччини (Бундесвер) сформували й укомплектували першу дивізію територіальної оборони (Heimatschutzdivision).

Про це вчора, 14 березня, на урочистому шикуванні в казармах Юліуса Лебера в Берліні оголосив командувач сухопутними військами Альфонс Майс, повідомляє Deutsche Welle.

До завдань тероборони увійдуть:

захист критичної інфраструктури (портів, залізничних об'єктів, трубопроводів, доріг, мостів тощо);

сприяння перекиданню військ і допомога в разі надзвичайних ситуацій та стихійних лих.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, загалом до складу військ тероборони країни наразі входять п’ять полків. У них служать виключно резервісти під керівництвом командування в конкретних регіонах. Шостий полк буде створений у квітні. Загалом особовий склад з'єднання налічуватиме 6 тис. осіб.

З 1 квітня сили тероборони будуть підпорядковані безпосередньо сухопутним військам. Наразі у складі сухопутних військ країни є три дивізії: дві танкові та сил швидкого реагування. У кожній служать близько 20 тис. солдатів і офіцерів.

План створення дивізії тероборони ґрунтується на припущенні, що три інших дивізії сухопутних військ ФРН можуть перекинути на східний фланг НАТО для стримування або відбиття військової агресії. Тоді Німеччині знадобиться надійний захист тилу. Військові тероборони виконуватимуть завдання виключно в межах Німеччини.

Нагадаємо, про намір Німеччини створити дивізію тероборони, котра стане загалом четвертою дивізією у сухопутних військах країни, стало відомо у січні цього року.

Джерело: Deutsche Welle