Германия создает дивизию терробороны

Дивизию терробороны создают в Германии, фото: Gertrud Zach/Flickr

https://racurs.ua/n203040-germaniya-sozdaet-diviziu-terroborony.html

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У структурі німецького Бундесверу створюють нове велике з'єднання — дивізію територіальної оборони (Heimatschutzdivision).

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Вона повинна захищати об'єкти всередині країни, якщо інші сухопутні сили перекинуть на східний фланг НАТО. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

Зазначається, що таку ініціативу озвучив речник Сухопутних військ ФРН.

Дивізія складатиметься з резервістів та діючих військовослужбовців під єдиним командуванням.

У квітні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив нову структуру Бундесверу, котра, за його словами, необхідна для посилення обороноздатності країни. Вона, передбачає реорганізацію і розширення територіальних резервів:

зараз до них входять чотири полки територіальної оборони. У них служать винятково резервісти. Вони підпорядковуються командуванню в конкретному регіоні Німеччини;

згідно з новими планами, Бундесвер сформує шість полків тероборони загальною чисельністю приблизно 6 тис. осіб у Баварії, Берліні, Гессені, Нижній Саксонії, Мекленбурзі — Передній Померанії та Північному Рейні — Вестфалії. Їх об'єднають у нову дивізію територіальної оборони. Там служитимуть як резервісти, так і чинні військовослужбовці;

Сили тероборони з 1 квітня підпорядкують безпосередньо Сухопутним військам (Heer). Зараз у їхньому складі всього три дивізії — дві танкові (1-ша і 10-та), а також дивізія сил швидкого реагування. У кожній служать близько 20 тис. осіб. Дивізія територіальної оборони стане четвертою.

Зазначається, що завданням нового з'єднання стане захист критичних об'єктів усередині Німеччини, таких як порти, залізничні об'єкти, пункти перевалки вантажів, трубопроводи, дороги, мости, транспортні розв’язки і цифрова інфраструктура. У мирний час дивізію територіальної оборони може бути задіяно для надання допомоги в разі аварій, терактів або пандемії.

Повідомляється, що план зі створення дивізії територіальної оборони також ґрунтується на припущенні, що три інші дивізії Сухопутних військ можуть перекинути на східний фланг НАТО — наприклад до Польщі, Литви або Естонії, для стримування або відбиття воєнної агресії. Тоді Німеччині потрібен буде надійний захист у тилу.

Джерело: Deutsche Welle