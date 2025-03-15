Меркель снова вылезла на сцену - говорит, что "интересы россии обсуждать необходимо"

Інтереси росії обговорювати необхідно, — так сказала колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель про переговори щодо припинення війни рф проти України і можливий напад росіян на країни НАТО.

В інтерв’ю Berliner Zeitung Меркель вкотре не визнала хибність своєї політики щодо країни-агресора, а також зробила ще кілька неоднозначних заяв.

Головні з них:

путін намагається послабити Європейський Союз тими засобами, які є в його розпорядженні на даний момент. Це є частиною військової доктрини росії. Для нього немає жодних виправдань для нападу на іншу країну. Але дискусія про інтереси росії повинна бути дозволена.

путін дуже прагне визнання, особливо з боку Америки. Такий спосіб мислення походить з часів холодної війни. Для нього важливими гравцями є не Німеччина чи ЄС, а Сполучені Штати Америки, які є справжньою великою державою. Вони були і залишаються його точкою відліку.

Поки що зарано говорити про те, чи стане Трамп на бік путіна. Але той факт, що США разом з росією прийняли резолюцію проти територіальної цілісності України всього за кілька днів до засідання в Овальному кабінеті на Генеральній Асамблеї ООН, є дуже незвичайним.

Я б не хотіла бачити цю зустріч (Зеленського і Трампа у Білому домі — «Ракурс») у такому вигляді, особливо враховуючи, що її бачила вся росія, в тому числі путін.

У мене дуже мало ілюзій щодо путіна. Але я рекомендую поставити себе на моє місце в той час (коли Меркель була канцлером — ред). І я також рекомендую, якщо сьогодні з’являється інша перспектива, не говорити одразу, що ви тоді прийняли неправильне рішення. Я точно не приймаю цього для себе.

Щодо розширення НАТО на схід і занепокоєння путіна — про це має бути дискусія.

Ви повинні думати про дипломатичні ініціативи заздалегідь, щоб вони були доступні в потрібний момент. Президент Зеленський не може одноосібно вирішити, коли настав час для дипломатії. Україна може вирішити це питання тільки разом зі своїми союзниками.