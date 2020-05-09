У світі 4 мільйони хворих COVID-19, інфікувалася помічник доньки Трампа, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n137946-u-sviti-4-milyony-hvoryh-covid-19-infikuvalasya-pomichnyk-donky-trampa.html

Ракурс

Коронавірус інфікував у світі вже понад 4 млн людей. Понад 275 тис. хворих померли під час пандемії COVID-19.

Станом на ранок 9 травня 78,5 тис. смертельних випадків зафіксовані у США, повідомляють дані Worldometers. У Сполучених Штатах і найбільше заражених — 1,3 млн. У п’ятірці найбільш вражених COVID-19 країн опинилися Іспанія (260 тис.), Італія (217 тис.), Велика Британія (211 тис.) та Росія (187 тис.).

За добу у світі виявили майже 95 тис. нових випадків зараження, померли від коронавірусної хвороби понад 5 тис. людей. Від початку пандемії 1,37 млн вилікувалися від COVID-19.

Тим часом особистий помічник доньки президента США заразилася коронавірусом. У самої Іванки Трамп коронавірус не підтвердили. Про це повідомляє CNN. Джерело у Білому домі повідомило, що асистент Іванки Трамп уже кілька тижнів не з’являється на роботі.

Після того, як у неї подтвердили коронавірус, тестування пройшли донька Трампа та її чоловік Джаред Кушнер. Аналізи були негативними.

Раніше Дональд Трамп розповідав про інфікування прес-секретаря віце-президента Майка Пенси Кеті Міллер. Однак Пенс не мав тісного контакту з інфікованою.