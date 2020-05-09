В мире 4 миллиона больных COVID-19, заразилась помощник дочери Трампа, фото — Pixabay

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Ракурс

Коронавирус заразил уже более 4 млн человек во всем мире. Более 275 тыс. больных умерли во время пандемии COVID-19.

По состоянию на утро 9 мая 78,5 тыс. смертельных случаев зафиксированы в США, сообщают данные Worldometers. В Соединенных Штатах и ​​самое большое число зараженных — 1,3 млн. В пятерке антирейтинга пораженных COVID-19 стран оказались Испания (260 тыс.), Италия (217 тыс.), Великобритания (211 тыс.) и Россия (187 тыс.).

За сутки в мире обнаружили почти 95 тыс. новых случаев заражения, умерли от коронавирусной болезни более 5 тыс. человек. С начала пандемии 1,37 млн людей излечились от COVID-19.

Между тем личный помощник дочери президента США заразилась коронавирусом. У самой Иванки Трамп коронавирус не подтвердили. Об этом сообщает CNN. Источник в Белом доме сообщил, что ассистент Иванки Трамп уже несколько недель не появляется на работе.

После того, как у нее подтвердил коронавирус, тестирование прошли дочь Трампа и ее муж Джаред Кушнер. Анализы были отрицательными.

Ранее Дональд Трамп рассказывал об инфицировании пресс-секретаря вице-президента Майка Пэнси Кэти Миллер. Однако у Пенса не было тесного контакта с инфицированной.