Коронавирус в мире. Фото: АР

https://racurs.ua/n137922-uchenye-predpolojili-chto-koronavirus-peredaetsya-polovym-putem-covid-19-nashli-v-sperme-bolnyh.html

Ракурс

Коронавирус COVID-19 диагностирован уже у почти 4 млн человек по всему миру. Ученые продолжают исследовать пути передачи этого вируса.

Так, коронавирус или его фрагменты могут задерживаться в сперме. Эта значит, что есть вероятность передачи вируса половым путем, утверждают ученые. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале JAMA Network Open.

Исследование проводилось врачами китайской муниципальной больницы города Шанцю. В январе-феврале образцы спермы взяли у 38 мужчин в возрасте от 15 до 59 лет. 23 из них уже находились в процессе выздоровления, 15 — в активной фазе болезни.

В сперме шести мужчин обнаружили коронавирус. COVID-19 нашли как у тех, кто уже начал выздоравливать, так и у пациентов с острой формой болезни.

Ученые подчеркивают, что результаты исследований не доказывают, что коронавирус передается половым путем. Такая вероятность существует, однако чтобы это доказать, нужно провести более обширные и массовые исследования. Также отмечается, что зафиксированных фактов передачи инфекции половым путем нет.

Необходимы дальнейшие исследования в отношении передачи вируса, времени его выживания и концентрации в сперме, — сообщили ученые.

Напомним, ранее в Израиле заявили, что создали вакцину от коронавируса. Израильский институт биологических исследований завершил фазу разработки антидота против COVID-19. Антидот распознает вирус и нейтрализует его в теле пациента.