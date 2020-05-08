Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость

Ракурс
Коронавирус в мире. Фото: АР

Ученые предположили, что коронавирус передается половым путем — COVID-19 нашли в сперме больных

8 мая 2020, 15:54
999

Коронавирус COVID-19 диагностирован уже у почти 4 млн человек по всему миру. Ученые продолжают исследовать пути передачи этого вируса.

Так, коронавирус или его фрагменты могут задерживаться в сперме. Эта значит, что есть вероятность передачи вируса половым путем, утверждают ученые. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале JAMA Network Open.

Исследование проводилось врачами китайской муниципальной больницы города Шанцю. В январе-феврале образцы спермы взяли у 38 мужчин в возрасте от 15 до 59 лет. 23 из них уже находились в процессе выздоровления, 15 — в активной фазе болезни.

В сперме шести мужчин обнаружили коронавирус. COVID-19 нашли как у тех, кто уже начал выздоравливать, так и у пациентов с острой формой болезни.

Ученые подчеркивают, что результаты исследований не доказывают, что коронавирус передается половым путем. Такая вероятность существует, однако чтобы это доказать, нужно провести более обширные и массовые исследования. Также отмечается, что зафиксированных фактов передачи инфекции половым путем нет.



Необходимы дальнейшие исследования в отношении передачи вируса, времени его выживания и концентрации в сперме, — сообщили ученые.

Напомним, ранее в Израиле заявили, что создали вакцину от коронавируса. Израильский институт биологических исследований завершил фазу разработки антидота против COVID-19. Антидот распознает вирус и нейтрализует его в теле пациента.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров