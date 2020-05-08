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Ракурс
Нардеп Александр Дубинский. Фото: ТСН

Дубинский выбивает себе румынский паспорт: «корни» нардепу искали за деньги (ФОТО, ВИДЕО)

8 мая 2020, 15:48
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Александр Дубинский, народный депутат от «Слуги народа», в 2017 году подавал документы на получение румынского паспорта.

Для получения гражданства Румынии Дубинский воспользовался упрощенной процедурой, которая предусматривает наличие румынских корней. Два года назад он предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении. В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер. Об этом говорится в расследовании журналистов «Следствие.Инфо».

Эту информацию журналистам подтвердил источник, который имеет связи в Министерстве юстиции этой страны. Отмечается, что «родственников» в Румынии Дубинскому должна была найти за определенное денежное вознаграждение фирма из Черновцов. Представитель фирмы сообщил, что паспорт гражданина Румынии будет стоить 5−6 тыс. евро. Наличие предков в этой стране не обязательно.

Кроме того, получением части документов для оформления Дубинскому гражданства занималась румынский адвокат Елена Замфир. Во время разговора с журналистами она призналась, что фамилия Дубинского ей знакома. При этом женщина не подтвердила информацию о том, помогает ли нардепу с гражданством.

Пока неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру по получению гражданства.

Копии документов Александра Дубинского. Фото: «Следствие.Инфо»



Как известно, Румыния является членом ЕС и паспорт этой страны дает немало преимуществ. Граждане Румынии имеют право на свободное ведение бизнеса и передвижения в Европе, дешевые кредиты, им упрощенный въезд в США или Канаду.

Напомним, в Верховную Раду подали законопроект президента Украины Владимира Зеленского № 2590, который меняет правила получения украинского гражданства.

Источник: Ракурс


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