Дело Порошенко: ГБР жестко отреагировало на критику Рябошапки

https://racurs.ua/n137920-ryaboshapka-ne-izuchal-delo-poroshenko-gbr-otreagirovalo-na-kritiku-eks-genprokurora.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс президент Украины, фигурирует в нескольких делах, которые расследует Госбюро расследований. По словам и. о. директора ГБР Александра Соколова, уголовные производства против Порошенко были открыты на основании заявления человека. Соколов также отреагировал на критику экс-генпрокурора Руслана Рябошапки об отсутствии причин для открытия производств против бывшего главы государства.

В ходе расследований информация либо опровергается, либо подтверждается… Рябошапка, занимая должность генпрокурора, имел все процессуальные полномочия истребовать эти дела, изучить их и поручить провести дополнительные следственные действия для принятия решения об их прекращении в связи с отсутствием состава либо события преступления. Но он эти уголовные производства не истребовал, не изучал, поэтому я считаю, что такие заявления скорее более медийные, чем относящиеся к уголовному процессу, — заявил и. о. директора ГБР в интервью «Цензор.НЕТ».

Также Соколов прокомментировал так называемое «дело моряков», захваченных в плен россиянами в Керченском проливе. Напомним, что ГБР оценивает решение о направлении украинских катеров командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова и Порошенко.

Наши моряки имели право проходить там, в этих территориальных водах. Законное. Согласно тому, что Крым — наш, территории — наши. А Россия захватила, аннексировала нашу территорию… Вопрос в том, как отдавались приказы, почему, что люди делали, кто корректировал какие решения… Я о том, что наши моряки попали в плен. Существует мнение, что можно было сделать то же самое, только чтобы они не попали в плен, — резюмировал Соколов.

Напомним, в конце ноября прошлого года ГБР назвало 13 уголовных производств, в которых фигурировал Порошенко. Они, в частности касались, задержания и депортации Михаила Саакашвили, неудачной попытки перехода украинских кораблей в Азовское море через Керченский пролив осенью 2018 года, а также внесения Порошенко в парламент представления на назначения Владимира Гройсмана премьер-министром «при отсутствии коалиции в Верховной Раде».