В Минздраве недовольны тарифами на медуслуги, фото: Versiya.info

https://racurs.ua/n137919-tarify-na-meduslugi-v-bolnicah-slishkom-nizkie-moz.html

Ракурс

Тарифы на медицинские услуги для пациентов в больницах второго и третьего уровня ниже реальных расходов, считают в Министерстве здравоохранения.

Заместитель министра Светлана Шаталова заявила об этом во время сегодняшнего видеобрифинга, комментируя тарифы, которые фигурируют в нынешней реформе системы здравоохранения.

В качестве примера она привела оцененную в 49 грн амбулаторную диагностику на вторичном и третичном уровнях, в которую входят электрокардиограмма, рентген, УЗИ и другие обследования.

Неужели кто-то может сказать и подтвердить, что эта стоимость составляет 49 грн, — подчеркнула Шаталова.

По ее словам, логика, по которой устанавливались такие тарифы, поняла только тем людям, которые начинали их вводить.

Скорее всего, тарифы устанавливали, исходя не из реальной потребности медицины, а из доведенной суммы средств, — отметила Шаталова.

Заместитель министра подчеркнула, что тарифы на медуслуги являются ядром всей реформы. Шаталова отметила, что необходимо разработать тарифы, которые предусматривают конкурентную и рыночную зарплату врачей, а также обеспечивают оборудование и расходные материалы.

С нашей точки зрения невозможно строить реформу на каком-то непонятном, нестабильном фундаменте, — отметила Шаталова.





Замминистра сообщила, что сейчас разрабатываются механизмы справедливого финансирования медицины в 2021 году.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов опасается забастовок медиков из-за медицинской реформы.