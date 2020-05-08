Депортация татар из Крыма. Фото: atr.ua

https://racurs.ua/n137918-v-okkupirovannom-krymu-nakanune-9-maya-vyvesili-portrety-stalina-kotoryy-deportiroval-190-tys.html

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В оккупированном Крыму пророссийские власти разместили портреты советского вождя Иосифа Сталина.

В Севастополе накануне 9 мая на центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью: «Это наша победа». Украинские дипломаты уже отреагировали на это. Миссия Украины при ООН прокомментировала действия оккупантов в Twitter.

Дипломаты напомнили, как в 1944 году сталинский режим осуществил массовую этническую чистку — в течение трех дней более 190 тыс. крымских татар были депортированы в поездах для крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в дороге.

Россия никогда не упускает шанс обидеть местное население, — говорится в сообщении.

Оккупанты заявляют, что 9 мая в Севастополе состоится ряд мероприятий. Несмотря на пандемию коронавируса запланирован парад кораблей и авиации.

Напомним, в Литве признали депортацию крымских татар геноцидом. Парламент страны заявил, что советские власти уничтожили и депортировали крымских татар из родины в безлюдные районы Средней Азии. В парламенте подчеркнули, что в результате этих спланированных режимом действий большинство крымских татар погибли от болезней, голода, каторжных работ и пыток.