Карантин в детсадах "слуги" предлагают смягчить с 1 июня, фото — Е.Кравчук

https://racurs.ua/n137917-slugi-predlagaut-otkryt-detsady-s-1-iunya-dokument.html

Ракурс

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но с 1 июня открыть детские сады предлагают депутаты фракции «Слуга народа».

52 представителя монобольшинства обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением поэтапно возвращать детей в эти образовательно-воспитательные учреждения.

В обращении, которое обнародовала сегодня в Фейсбук нардеп Евгения Кравчук, предлагается открывать детсады в три этапа. Сначала «слуги» предлагают организовать дежурные группы с ограниченным временем пребывания и количеством мест. Это касается детей с особыми потребностями и детей, родители которых имеют справку о том, что обязаны выйти на работу.

На втором этапе предлагается разрешить всем детям находиться в садах неполный день. И только впоследствии нардепы предлагают восстановить полноценный учебно-воспитательный процесс.

Закрытые детские сады — едва ли не главная проблема во время карантина. Раздраженные родители вынуждены работать с детьми «на голове». Вскоре откроются офисы, а детсадам придется ждать до 1 сентября, — написала Кравчук.

Об открытии детсадов сегодня высказался и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В комментарии LB.ua он отметил, что детские сады, возможно, откроют сначала только для детей медработников. По его словам, решение примут 22 мая.

Или мы их открываем, или говорим, в какой этап они попадают, — отметил Ляшко.





Он предположил, что детские сады заработают в некоторых регионах или только для отдельных категорий населения (медработников). Правительство ранее планировало, что детсады должны открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе смягчения карантина.

«Ракурс» сообщал ранее, что с 11 мая Кабмин существенно сократил карантинные требования.