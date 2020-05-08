"Слуги» пропонують відкрити дитсадки з 1 червня, фото — Є.Кравчук

https://racurs.ua/ua/n137917-slugy-proponuut-vidkryty-dytsadky-z-1-chervnya-dokument.html

Ракурс

Карантин в Україні продовжили до 22 травня, але з 1 червня відкрити дитячі садки пропонують депутати зі «Слуги народу».

52 представники монобільшості звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією поетапно повертати дітей у ці освітньо-виховні заклади.

У зверненні, яке оприлюднила сьогодні у Фейсбук нардеп Євгенія Кравчук, пропонується відкривати дитсадки у три етапи. Спочатку «слуги» пропонують організувати чергові групи з обмеженим часом перебування і кількістю місць. Це стосується дітей з особливими потребами і дітей, батьки яких мають довідку про те, що зобов’язані вийти на роботу.

На другому етапі пропонується дозволити усім дітям перебувати в садках неповний день. І тільки згодом нардепи пропонують відновити повноцінний навчально-виховний процес.

Закриті дитячі садки — чи не головна проблема під час карантину. Роздратовані батьки змушені працювати з дітьми «на голові». Незабаром відкриються офіси, а на дитсадки доведеться чекати до 1 вересня, — написала Кравчук.

Про відкриття дитсадків сьогодні висловився і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. В коментарі LB.ua він зауважив, що дитячі садки, можливо, відчинять спочатку тільки для дітей медпрацівників. За його словами, рішення щодо них ухвалять 22 травня.

Або ми їх відкриваємо, або говоримо, у який етап вони потрапляють, — зауважив Ляшко.





Він припустив, що дитячі садки запрацюють у деяких регіонах або ж тільки для окремих категорій населення (медпрацівників). Згідно із планом уряду, який оприлюднили в середині квітня, дитсадки мали відчинитися разом з іншими навчальними закладами тільки на четвертому етапі.

«Ракурс» повідомляв раніше, що з 11 травня Кабмін істотно скоротив карантинні обмеження.