Сесійна зала Верховної Ради, фото: прес-служба Верховної Ради

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Народних депутатів, які пропустили 90% голосувань з початку цього року, назвали у Комітеті виборців України (КВУ).

Таких народних обранців за період з 1 січня по 6 травня нарахувалося десятеро, повідомляє прес-служба КВУ.

Лідером у цьому антирейтингу є співвласник мережі «Епіцентр» самовисуванець Олександр Герега. Він кнопки для голосування з початку року натиснув всього вісім разів, тобто взяв участь лише у 0,38% голосувань парламенту. Герега голосував за низку законів, спрямованих на боротьбу з епідемією коронавірусу, а також підтримав призначення Ірини Венедіктової генпрокурора та Ігоря Петрашка міністром економіки.

Трохи частіше голосував за понад чотири місяці 2020 року бізнесмен із фракції ОПЗЖ Вадим Столар — 23 рази (або 1,1% від загальної кількості голосувань за цей період).

Співвласник мережі автозаправних комплексів WOG Степан Івахів із депутатської групи «За майбутнє" взяв участь у 3,2% голосувань парламенту, колишній телеведучий Олександр Дубінський із фракції «Слуга Народу» — у 4,2% голосувань.

Нардеп Антон Яценко із групи «За майбутнє" взяв участь у 4,8% голосувань, депутати Ігор Палиця та Геннадій Вацак із цієї ж групи — у 6,7% та 8,9% голосувань відповідно, позафракційний нардеп Дмитро Шенцев — у 6,4%, члени фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович та Ігор Абрамович (ОПЗЖ) — у 8,9% та 9,9% голосувань.

Загалом з початку року у Верховній Раді відбулося 2 тис. 88 голосувань.

Нагадаємо, парламентська монобільшість у березні провалила більшість голосувань.