Сессионный зал Верховной Рады, фото: пресс-служба Верховной Рады

https://racurs.ua/n137916-desyat-narodnyh-deputatov-pochti-ne-golosovali-s-nachala-goda-kiu.html

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Народных депутатов, которые пропустили 90% голосований с начала этого года, назвали в Комитете избирателей Украины (КИУ).

Таких народных избранников за период с 1 января по 6 мая насчиталось десять, сообщает пресс-служба КИУ.

Лидером в этом антирейтинге является совладелец сети «Эпицентр» самовыдвиженец Александр Герега. Он кнопки для голосования с начала года нажал всего восемь раз, то есть принял участие лишь в 0,38% голосований парламента. Герега голосовал за ряд законов, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержал назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором и Игоря Петрашко министром экономики.

Немного чаще голосовал за более чем четыре месяца 2020 года бизнесмен из фракции ОПЗЖ Вадим Столар — 23 раза (или 1,1% от общего количества голосований за этот период).

Совладелец сети автозаправочных комплексов WOG Степан Ивахив из депутатской группы «За будущее» принял участие в 3,2% голосований парламента, бывший телеведущий Александр Дубинский из фракции «Слуга народа» — в 4,2% голосований.

Нардеп Антон Яценко из группы «За будущее» принял участие в 4,8% голосований, депутаты Игорь Палица и Геннадий Вацак из этой же группы — в 6,7% и 8,9% голосований соответственно, внефракционный нардеп Дмитрий Шенцев — в 6,4%, члены фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и Игорь Абрамович (ОПЗЖ) — в 8,9% и 9,9% голосований.

Всего с начала года в Верховной Раде состоялись 2 тыс. 88 голосований.

Напомним, парламентское монобильшинство в марте провалило большинство голосований.