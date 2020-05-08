Президент на Луганщине. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, в День памяти и примирения прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Глава государства посетил поселок Меловое, который разделен границей между Украиной и Россией. Здесь он посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям». Также президент обратился к украинцам в видеообращении, которое записал близ села Пивнивка на Луганщине, которое было первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов из Украины. Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский отметил, что сегодня украинцы чтят память всех ветеранов, которые противодействовали нацистам, всех подпольщиков, военнопленных, остарбайтеров, пленных концлагерей, детей войны и каждого, кто пострадал от нацистской оккупации. Президент подчеркнул, что украинцы не имеют права забыть, какую цену заплатили их предки, чтобы они имели возможность сейчас жить.

Посмотрите сегодня фотографии дедушек и бабушек, прадедов и прабабушек. Перечитайте их письма. И без лишних пафоса и помпы, просто в душе, скажите им спасибо. Они услышат и будут знать, что мы помним, — призвал Зеленский.





Напомним, сегодня отмечают День памяти и примирения — дату завершения войны в Европе в 1945 году. На празднование памятной даты повлияла пандемия коронавируса, поскольку часть стран находится на карантине.