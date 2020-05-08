Платные камеры в СИЗО: в Минюсте назвали цену за пребывание в VIP-условиях, фото — Минюст

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Ракурс

Платные камеры открывают в украинских СИЗО. Это помещения с улучшенными условиями размещения, за которые можно будет оплатить даже онлайн.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал сегодня в Фейсбук, что первые платные камеры открыли в Киевском СИЗО. Он обнародовал и фото двухместной и трехместной камер, а также комнаты, рассчитанной на четырех задержанных.

Стоимость размещения в таких камерах хостельного типа зависит от срока: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. в месяц. Малюська пообещал обеспечить возможность оплаты онлайн на сайте «Онлайн дом юстиции».

Эти деньги министр намерен направить на ремонт в бесплатных камерах и возмещение себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

Министерство таким образом намерено убрать коррупционную составляющую из СИЗО, поскольку задержанный будет официально, а не за взятку платить деньги за пребывание в лучшей камере.

Платные камеры оснащены холодильником, телевизором и мебелью. Министр отметил, что это помещения, в которых содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда. Они считаются невиновными в совершении преступления. Минюст не будет, по его словам, оборудовать вип-камеры для осужденных преступников.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Министерство юстиции предлагает при избрании меры пресечения, санкций или условно-досрочного освобождения руководствоваться оценкой рисков лиц, которую будет генерировать искусственный интеллект.