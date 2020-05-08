Медреформу Супрун нужно перестроить для нужд мира и военного положения — Ляшко

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Медицинская реформа в Украине меняет курс. Толчком к этому стала эпидемия коронавируса, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Медреформа споткнулась о пандемию коронавируса. В Украине, как и в Европе, не были готовы к тому, что понадобится такое количество мест в инфекционных учреждениях. Поэтому принцип «деньги ходят за пациентом» здесь себя не оправдал, — заявил представитель Минздрава в эфире «1+1».

Поэтому необходимо пересмотреть принципы финансирования украинских инфекционных больниц. Ляшко считает, что нельзя выделять деньги на фактического пациента или болезнь, а необходимо «финансировать готовность к реагированию».

Коронавирус показал: никто не готовился к такому количеству инфекционных больных. Мы строим мирную систему, мы строим систему для военного положения, в том числе и для чрезвычайных ситуаций. Это вещи, которые нужно учитывать, а мы это не учли, — добавил Ляшко.

Вспомнил Ляшко и о реформе противотуберкулезной службы. Чиновник уверяет, что она не остановится, но ее «нужно подготовить, нужно пересмотреть». Ляшко добавил, что на реформирование этой службы стратегией Минздрава предусмотрено три года.

Как известно, 4 мая президент Владимир Зеленский заявил, что медицинская реформа в Украине будет изменена, потому что страна якобы не готова к предусмотренным ею дальнейшим шагам.