Медреформу Супрун треба переналаштувати для потреб миру і воєнного стану — Ляшко

https://racurs.ua/ua/n137913-medreformu-suprun-treba-perenalashtuvaty-dlya-potreb-myru-i-voiennogo-stanu-lyashko.html

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Медична реформа в України змінює курс. Поштовхом до цього стала епідемія коронавірусу, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Медреформа перечепилася через пандемію коронавірусу. В Україні, як і в Європі, не були готові до того, що знадобиться така кількість місць в інфекційних закладах. Тому принцип «гроші ходять за пацієнтом» тут себе не виправдав, — заявив представник МОЗ в ефірі «1+1».

Через це треба переглянути принципи фінансування українських інфекційних лікарень. Ляшко вважає, що не можна виділяти гроші на фактичного пацієнта чи хворобу, а необхідно «фінансувати готовність до реагування».

Коронавірус показав: ніхто не готувався до такої кількості інфекційних хворих. Ми будуємо мирну систему, ми будуємо систему для воєнного стану, в тому числі й для надзвичайних ситуацій. Це речі, які треба враховувати, а ми це не врахували, — додав Ляшко.

Згадав Ляшко і про реформування протитуберкульозної служби. Чиновник запевняє, що вона не зупиниться, але її «треба підготувати, треба переглянути». Ляшко додав, що на реформування цієї служби стратегією МОЗ передбачено три роки.

Як відомо, 4 травня президент Володимир Зеленський заявив, що медична реформа в Україні зазнає змін, бо країна нібито не готова до передбачених нею подальших кроків.