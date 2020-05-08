Літні майданчики. Фото: telegraf.in.ua

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У Києві з наступного тижня пом’якшують карантинні обмеження. В столиці запрацюють літні майданчики кафе та ресторанів.

Влада ухвалила рішення про відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів, але з обов’язковим дотриманням умов безпеки. Комісія з надзвичайних ситуацій міста 8 травня затвердила умови для їх роботи. Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

За словами мера, відстань між столиками на літніх майданчиках повинна становити 1,5 м і за одним столиком повинні розміщуватися не більше двох відвідувачів. У цьому випадку не враховуються діти до 14 років. Персонал закладу повинен бути забезпечений засобами захисту.

Крім того, міська влада на найближчу сесію Київради винесе рішення для підтримки підприємців та спрощення процедур. Кличко запевнив, що Департамент містобудування та архітектури у дводенний термін видасть літнім та сезонним майданчикам, яка отримували документи в 2019 році, нові документи на розміщення без опрацювання і зайвих погоджень. Стосуватиметься така процедура і нових майданчиків, що захочуть працювати з дотриманням всіх вимог.

Градоначальник додав, що місто планує встановити символічну фіксовану суму пайової участі — 1 грн для літніх майданчиків до кінця жовтня 2020 року, для сезонних — до кінця грудня цього року.

Також Кличко показав на відео, як столичні комунальники готують київські парки, які вже відкриють для відвідувачів з наступного тижня.

Нагадаємо, на цьому тижні в Києві запрацювали кав’ярні на винос. Окрім того, у столиці відкрилися декілька ринків. Пом’якшення карантину в Україні почнеться з 11 травня.