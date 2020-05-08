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Ракурс
Літні майданчики. Фото: telegraf.in.ua

Кличко повідомив, як працюватимуть літні майданчики кафе й ресторанів (ІНФОГРАФІКА, ВІДЕО)

8 тра 2020, 14:01
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У Києві з наступного тижня пом’якшують карантинні обмеження. В столиці запрацюють літні майданчики кафе та ресторанів.

Влада ухвалила рішення про відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів, але з обов’язковим дотриманням умов безпеки. Комісія з надзвичайних ситуацій міста 8 травня затвердила умови для їх роботи. Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

За словами мера, відстань між столиками на літніх майданчиках повинна становити 1,5 м і за одним столиком повинні розміщуватися не більше двох відвідувачів. У цьому випадку не враховуються діти до 14 років. Персонал закладу повинен бути забезпечений засобами захисту.

Правила відкриття майданчиків. Фото: Віталій Кличко у «Телеграм»

Крім того, міська влада на найближчу сесію Київради винесе рішення для підтримки підприємців та спрощення процедур. Кличко запевнив, що Департамент містобудування та архітектури у дводенний термін видасть літнім та сезонним майданчикам, яка отримували документи в 2019 році, нові документи на розміщення без опрацювання і зайвих погоджень. Стосуватиметься така процедура і нових майданчиків, що захочуть працювати з дотриманням всіх вимог.

Градоначальник додав, що місто планує встановити символічну фіксовану суму пайової участі — 1 грн для літніх майданчиків до кінця жовтня 2020 року, для сезонних — до кінця грудня цього року.

Також Кличко показав на відео, як столичні комунальники готують київські парки, які вже відкриють для відвідувачів з наступного тижня.



Нагадаємо, на цьому тижні в Києві запрацювали кав’ярні на винос. Окрім того, у столиці відкрилися декілька ринків. Пом’якшення карантину в Україні почнеться з 11 травня.

Джерело: Ракурс


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