Летние площадки. Фото: telegraf.in.ua

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В Киеве со следующей недели смягчают карантинные ограничения. В столице заработают летние площадки кафе и ресторанов.

Власть приняла решение об открытии летних площадок кафе и ресторанов, но с обязательным соблюдением условий безопасности. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города 8 мая утвердила условия для их работы. Об этом сегодня сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По словам мэра, расстояние между столиками на летних площадках должно составлять 1,5 м и за одним столиком должны размещаться не более двух посетителей. В этом случае не учитываются дети до 14 лет. Персонал заведения должен быть обеспечен средствами защиты.

Кроме того, городские власти на ближайшую сессию Киевсовета вынесут решение для поддержки предпринимателей и упрощения процедур. Кличко заверил, что Департамент градостроительства и архитектуры в двухдневный срок выдаст летним и сезонным площадкам, которые получали документы в 2019 году, новые документы на размещение без обработки и лишних согласований. Коснется такая процедура и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований.

Градоначальник добавил, что город планирует установить символическую фиксированную сумму долевого участия — 1 грн для летних площадок до конца октября 2020 года, для сезонных — до конца декабря этого года.

Также Кличко показал на видео, как столичные коммунальщики готовят киевские парки, которые уже откроют для посетителей со следующей недели.

Напомним, на этой неделе в Киеве заработали кофейни на вынос. Кроме того, в столице открылись несколько рынков. Смягчение карантина в Украине начнется с 11 мая.