Довше сидиш — менше платиш: у Мін’юсті назвали ціну за перебування у платних камерах СІЗО, фото — Мін'юст

https://racurs.ua/ua/n137914-dovshe-sydysh-menshe-platysh-u-min-usti-nazvaly-cinu-za-perebuvannya-u-platnyh-kamerah-sizo.html

Ракурс

Платні камери відкривають в українських СІЗО. Це приміщення з поліпшеними умовами розміщення, за які можна буде сплатити навіть онлайн.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів сьогодні у Фейсбук, що перші платні камери відкрили в Київському СІЗО. Він оприлюднив і фото із двомісної і тримісної камер, а також розрахованої на чотирьох кімнати.

Вартість розміщення у таких камерах хостельного типу залежить від терміну: 2 тис. грн за добу, 8 тис. грн за тиждень і 12 тис. за місяць. Малюська пообіцяв забезпечити можливість оплати онлайн на сайті «Онлайн будинок юстиції».

Ці гроші міністр має намір спрямувати на ремонт у безкоштовних камерах і відшкодування собівартості утримання камер з поліпшеними умовами.

Міністерство у такий спосіб має намір прибрати корупційну складову із СІЗО, оскільки затриманий буде офіційно, а не за хабар сплачувати кошти за перебування в кращій камері.

Платні камери більші за площею, облаштовані холодильником, телевізором і меблями. Міністр зауважив, що це приміщення, в яких утримуються люди, щодо яких немає вироку суду. Вони вважаються невинуватими у вчиненні злочину. Щодо злочинців, то для них немає наміру обладнувати віп-камери.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Міністерство юстиції пропонує при обранні запобіжного заходу, санкцій чи умовно-дострокового звільнення керуватися оцінкою ризиків осіб, яку генеруватиме штучний інтелект.