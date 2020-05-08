Президент на Луганщині. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, у День пам’яті та примирення прибув з робочою поїздкою в Луганську область.

Глава держави відвідав селище Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією. Тут він відвідав меморіальний комплекс «Україна — визволителям». Також президент звернувся до українців у відеозверненні, яке записав неподалік села Півнівка на Луганщині, яке було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з України. Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський зазначив, що сьогодні українці вшановують пам’ять усіх ветеранів, що протидіяли нацистам, усіх підпільників, військовополонених, остарбайтерів, бранців концтаборів, дітей війни та кожного, хто постраждав від нацистської окупації. Президент наголосив, що українці не мають права забути, яку ціну заплатили їхні предки, щоб вони мали можливість зараз жити.

Перегляньте сьогодні фотографії дідусів та бабусь, прадідів та прабабусь. Перечитайте їхні листи. І без зайвих пафосу та помпи, про себе, просто в душі, скажіть їм дякую. Вони почують і знатимуть, що ми памятаємо, — закликав Зеленський.





Нагадаємо, сьогодні відзначають День пам’яті та примирення — дату завершення війни у Європі в 1945 році. На відзначення пам’ятної дати вплинула пандемія коронавірусу, оскільки частина країн перебуває на карантині.