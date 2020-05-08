Депортація татар з Криму. Фото: atr.ua

https://racurs.ua/ua/n137918-v-okupovanomu-krymu-naperedodni-9-travnya-vyvisyly-portrety-stalina-yakyy-deportuvav-190-tys.html

Ракурс

В окупованому Криму проросійська влада розмістила портрети радянського вождя Йосипа Сталіна.

У Севастополі напередодні 9 травня на центральній вулиці Генерала Петрова вивісили банер з портретом Сталіна і написом «Це наша перемога». Українські дипломати вже відреагували на це. Місія України при ООН прокоментувала дії окупантів у Twitter.

Дипломати нагадали, як у 1944 році сталінський режим здійснив масову етнічну чистку — впродовж трьох днів понад 190 тис. кримських татар були депортовані в поїздах для великої рогатої худоби в Азію. Багато хто загинув у дорозі.

Росія ніколи не втрачає шансів образити місцеве населення, — йдеться в повідомленні.

Окупанти заявляють, що 9 травня у Севастополі відбудеться низка заходів. Попри пандемію коронавірусу запланований парад кораблів і авіації.

Нагадаємо, у Литві визнали депортацію кримських татар геноцидом. Парламент країни заявив, що радянська влада знищила та депортувала кримських татар з батьківщини до безлюдних районів Середньої Азії. У парламенті наголосили, що внаслідок цих спланованих режимом дій більшість кримських татар загинули від хвороб, голоду, каторжних робіт та тортур.