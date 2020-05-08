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Тарифи на медпослуги у лікарнях надто низькі — МОЗhttps://racurs.ua/ua/n137919-taryfy-na-medposlugy-u-likarnyah-nadto-nyzki-moz.htmlРакурс
Тарифи на медичні послуги для пацієнтів в лікарнях другого і третього рівня нижче реальних витрат, вважають у Міністерстві охорони здоров’я.
Заступник міністра Світлана Шаталова заявила про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу, коментуючи тарифи, котрі фігурують у нинішній реформі системи охорони здоров’я.
Як приклад, вона навела оцінену у 49 грн амбулаторну діагностику на вторинному і третинному рівнях, до якої входять електрокардіограма, рентген, УЗД та інші обстеження.
Невже хтось може сказати і підтвердити, що ця вартість становить 49 грн, — наголосила Шаталова.
За її словами, логіка, за якою встановлювалися такі тарифи, зрозуміла лише тим людям, які починали їх запроваджувати.
Швидше за все, тарифи встановлювали, виходячи не з реальної потреби медицини, а з доведеної суми коштів, — зазначила Шаталова.
Заступник міністра наголосила, що тарифи на медпослуги є ядром всієї реформи. Шаталова зазначила, що потрібно розробити тарифи, які передбачають конкурентну і ринкову зарплату лікарів, а також забезпечують обладнання та витратні матеріали.
З нашої точки зору неможливо будувати реформу на якомусь незрозумілому, нестабільному фундаменті, — наголосила Шаталова.
Заступника міністра повідомила, що зараз розробляються механізми справедливого фінансування медицини у 2021 році.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов побоюється страйків медиків через медичну реформу.