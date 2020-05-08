Справа Порошенка: ДБР жорстко відреагувало на критику Рябошапки

https://racurs.ua/ua/n137920-ryaboshapka-ne-vyvchav-spravu-poroshenka-dbr-oburylosya-cherez-krytyku-eks-genprokurora.html

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Петро Порошенко, екс президент України, фігурує в декількох справах, які розслідує Держбюро розслідувань. За словами в. о. директора ДБР Олександра Соколова, кримінальні провадження проти Порошенка були відкриті за заявою особи. Соколов також відреагував на критику екс-генпрокурора Руслана Рябошапки щодо відсутності підстав для порушення справ проти колишнього глави держави.

Під час розслідування інформація або спростовується, або підтверджується … Рябошапка, займаючи посаду генпрокурора, мав усі процесуальні повноваження витребувати ці справи, вивчити їх і доручити провести додаткові слідчі дії для прийняття рішення щодо їх припинення у зв’язку з відсутністю складу або події злочину. Але він ці кримінальні провадження не витребував, не вивчав, тому я вважаю, що такі заяви швидше більш медійні, ніж пов’язані з кримінальним процесом, — заявив в. о. директора ДБР в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Також Соколов прокоментував так звану «справу моряків», захоплених в полон росіянами у Керченській протоці. Нагадаємо, що ДБР оцінює рішення командувача ВМС України Ігоря Воронченка, колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова і Порошенка щодо направлення українських катерів через Керченську протоку.

Наші моряки мали право проходити там, в цих територіальних водах. Бо Крим — наш, території — наші. А Росія захопила, анексувала нашу територію… Питання в тому, як віддавалися накази, чому, що люди робили, хто коригував рішення… Я про те, що наші моряки потрапили в полон. Існує думка, що можна було зробити те ж саме, тільки щоб вони не потрапили в полон, — резюмував Соколов.

Нагадаємо, торік наприкінці листопада ДБР назвало 13 кримінальних проваджень, в яких фігурував Порошенко. Вони, зокрема стосувалися, затримання і депортації Михайла Саакашвілі, невдалої спроби переходу українських кораблів в Азовське море через Керченську протоку восени 2018 року, а також внесення Порошенком в парламент подання на призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром «за відсутності коаліції у Верховній Раді».