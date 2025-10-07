Офіцер ЗСУ відправив підлеглих крутити шаурму. Фото: ДБР

Офіцер ЗСУ на Донбасі змушував підлеглих працювати у його сімейному кіоску з шаурмою.

Упродовж майже двох років заступник начальника підрозділу однієї з військових частин у Донецькій області змушував двох солдатів виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві замість несення військової служби. Про це 7 жовтня повідомило Державне бюро розслідувань.

Також ці військові побудували та працювали у кіоску з продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Ця жінка фактично керувала їхньою «службою», розподіляючи між ними обов’язки та контролюючи заробіток.

При цьому, як встановило слідство, готуючи вуличну їжу, військові щомісяця отримували повну зарплатню військовослужбовців. Зокрема, їм нараховували «бойові». Держава внаслідок цього зазнала збитків на понад 4 млн грн.

Офіцеру вже повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років тюрми.

А військових, які виконували незаконні вказівки командира, обвинувачують в ухиленні від несення військової служби шляхом обману — ч. 4 ст. 409 ККУ.

Нагадаємо, ДБР виявило, що командир однієї із військових частин Рівного змушував трьох підлеглих військових будувати йому будинок замість несення служби. Двоє водіїв та електрик були задіяні на будівництві маєтку посадовця у Львівській області. Однак на папері вони «служили» в Рівному й отримували зарплатню з бюджету.