Офіцер залучив трьох підлеглих військових до проведення будівельних робіт замість несення служби. Двоє водіїв та електрик були задіяні на будівництві маєтку посадовця у Львівській області. Однак на папері вони «служили» в Рівному й отримували зарплатню з бюджету. Про це 23 вересня повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідчі з’ясували, що тривали вже понад півтора роки. З березня 2024 року з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 млн грн.

Правоохоронці 17 вересня провели обшуки за місцем будівництва й виявили двох бійців. Наразі вони повернулися до служби. А третій солдат перебуваю на службі в Сумській області.

Командира затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн грн. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який заробляв на дезертирстві бійців. Екс-офіцер разом із двома цивільними організовував втечу військовослужбовців безпосередньо з частин. А спільники вже переправляли СЗЧшників через кордон. Такі «послуги» коштували від 5 до 7 тис. дол.