Ракурс

На Рівненщині на пункті збору для відправлення до військового навчального центру помер військовозобов’язаний.

Це сталося 21 серпня, однак родина дізналася про смерть чоловіка через декілька днів після його затримання. Ніхто з військкомату про це їм не сказав. Про це маті чоловіка Ніла Сахарук 24 серпня повідомила у Facebook.

Мого сина Віталія Сахарука забрав Сарненський РТЦК та СП в четвер, 21.08.2025 року. Утримували в приміщенні РТЦК та СП три дні. 23.08.2025 року дізнаємось, що він в морзі. Нас ніхто не повідомив. Приїхавши в поліцію, дізнались, що йому було погано і були виклики швидкої, — йдеться в дописі.

У Рівненському обласному Територіальному центрі комплектування вже відреагували на допис і поширену в соцмережах інформацію. Там заявили, що 21 серпня зупинили 34-річного Віталія Сахарука в селі Городець для перевірки документів. Військкоми з’ясували, що він не прибув за повісткою до ТЦК. Оскільки відстрочки у нього не було, то чоловіка доставили до районного ТЦК.

У військкоматі на чоловіка склали протокол й направили на ВЛК. Згодом, як стверджують у ТЦК, Сахаруку стало зле під час перебування на пункті збору для відправлення до військового навчального центру. Громадянину викликали медиків, але він помер.

Першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть військовозобов’язаного настала через серцеву недостатність, — заявили в ТЦК.

У прес-службі поліції Рівненської області заявили, що вони розслідують цю справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці запевняють, що не було виявлено жодних ознак пробиття чоловіка.

Нагадаємо, 18 серпня у Волинській області виник конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК, бо військкоми зупинили місцевого мешканця з інвалідністю, відкинули його велосипед і силою запхали у мікроавтобус.

На захист односельчанина стали місцеві пенсіонерки, які кинули каміння в авто ТЦК. У відповідь люди у військовій формі відкрили по жінках вогонь. Одна з цивільних отримала поранення в щоку. Постраждалій зробили операцію.