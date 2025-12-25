На Рівненщині ломом побили ТЦКшника. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211103-na-rivnenschyni-lomom-pobyly-tckshnyka-toy-u-tyajkomu-stani.html

Ракурс

Напад на співробітників ТЦК стався у Рівненській області.

У Сарненському районі патрульна поліція та ТЦКшники намагалася зупинити автомобіль, водій якого не показав документи та на територію одного з ФОПів. У ситуацію втрутилися перехожі, а конфлікт переріс у шарпанину. Про це оперативне командування «Захід» повідомило у Facebook.

Сторонні особи здійснили фізичне перешкоджання законним вимогам правоохоронних органів, що виражалось в шарпанні за формений одяг, вигукуванні висловлювань, що містили нецензурну лексику, киданням палицями, — йдеться у повідомленні.

Далі, як пише ОК «Захід», один із громадян застосував у ході конфлікту лом. Внаслідок чого один із працівників Територіального центру комплектування отримав тяжкі травми: перелом ребра і забої паранхіми обох легень. Медики кажуть, що його стан тяжкий.

У командуванні зазначили, що цей інцидент є прямим перешкоджанням законній діяльності ЗСУ, поєднаний і насильством щодо військовослужбовців, а кримінальні дії мають отримати принципову правову оцінку. В ОК вважають винними цивільних, які своєчасно не оновили свої військово-облікові дані та ухилилися від військового обов’язку.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у грудні в Одесі співробітники ТЦК побили звільненого з російського полону бійця 36-ї бригади морської піхоти, який шість місяців тому був звільнений з полону, а в Одесі перебував на реабілітації.

Морпіх показав військовий квиток, медичні документи та посвідчення учасника бойових дій. Однак ТЦКшники заштовхали чоловіка до службового авто, побили і застосували газ. Після цього прямо під час руху викинули з автівки.