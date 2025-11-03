ДБР розпочало розслідувати ракетний удар по базуванню ЗСУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210070-dbr-rozpochalo-rozsliduvaty-raketnyy-udar-po-bazuvannu-zsu-na-dnipropetrovschyni.html

Ракурс

Загибель військових ЗСУ на Дніпропетровщині внаслідок російського удару розслідує ДБР.

Попередньо відомо, що 1 листопада приблизно о 17.00 армія РФ атакувала ракетами місцю базування українських військових. Внаслідок атаки є загиблі й поранені. Слідчо-оперативна група проводить слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії. Про це 3 листопада повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що слідство перевіряє, чи дотрималися вимог щодо безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином організували укриття військових.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Тим часом у 30-му корпусі морської піхоти підтвердили, що 1 листопада росіяни обстріляли один із населених пунктів Самарівського району Дніпропетровської області. Там, зокрема, перебували військові однієї з бригад морської піхоти.

Удару було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу. Унаслідок атаки були загиблі та поранені як серед цивільних, так і серед військових. Зазначається, що «певні посадові особи» наразі відсторонені від займаних посад.

Нагадаємо, 2 листопада угруповання військ «Схід» повідомило, що внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області 1 листопада загинули, а також були поранені військовослужбовці ЗСУ.

ЗМІ інформували, що одна з ракет влучила по місце нагородження бійців, яких вишикували на плацу. Інша ракета влучила по заправці, коли там перебували військові в автобусі, які прямували на навчання.