Махінації з харчами для українських військових викрили правоохоронці.

Директора одного з підприємств спіймали на тому, що вона організувала постачання неякісного вершкового масла для потреб бійців Національної гвардії України. Вона укладала договори на постачання продукції військовим частинам, яка не відповідала встановленим стандартам. Про це 25 серпня повідомило Державне бюро розслідувань.

З’ясувалося, посадовець для заробітку на фальсифікаті використовувала підроблені гарантійні документи щодо якості продукції. Жінка планувала поставити гвардійцям 250 т неякісного масла на десятки мільйонів гривень.

Зловмисниці вже повідомили про підозру ч. 5 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України. Незабаром суд обере їй запобіжний захід. Посадовиці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ДБР вживає заходів для відшкодування завданих збитків державі та перевіряє інші факти постачання неякісних продуктів для військових, — наголосили у Бюро.

