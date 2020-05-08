Нардеп Олександр Дубінський. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n137921-dubinskyy-vybyvaie-sobi-rumunskyy-pasport-korinnya-nardepu-shukaly-za-groshi-foto-video.html

Ракурс

Олександр Дубінський, народний депутат від «Слуги народу», у 2017 році подавав документи на отримання румунського паспорта.

Для отримання громадянства Румунії Дубінський скористався спрощеною процедурою, яка передбачає наявність румунського коріння. Два роки тому він надав копії закордонних та українського паспортів, свідоцтво про народження. У відповідь Національне агентство з питань громадянства Румунії присвоїло йому персональний номер. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Слідство.Інфо».

Цю інформацію журналістам підтвердило джерело, яке має зв’язки у Міністерстві юстиції цієї країни. Зазначається, що «родичів» у Румунії Дубінському мала знайти за певну грошову винагороду фірма з Чернівців. Представник фірми повідомив, що паспорт громадянина Румунії коштуватиме 5−6 тис. євро. Наявність предків у цій країні не обов’язкова.

Крім того, отриманням частини документів для оформлення Дубінському громадянства займалась румунська адвокатка Єлєна Замфір. Під час розмови з журналістами вона зізналася, що прізвище Дубінського їй знайоме. При цьому жінка не підтвердила інформацію про те, чи допомагає нардепу з громадянством.

Наразі невідомо, чи завершив народний депутат процедуру з отримання громадянства.

Як відомо, Румунія є членом ЄС і паспорт цієї країни дає чимало переваг. Громадяни Румунії мають право на вільне ведення бізнесу та пересування в Європі, дешеві кредити, їм спрощений в’їзд до США чи Канади.

Нагадаємо, у Верховну Раду подали законопроект президента України Володимира Зеленського № 2590, який змінює правила отримання українського громадянства.