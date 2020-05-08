Коронавірус в світі. Фото: АР

https://racurs.ua/ua/n137922-vcheni-dopustyly-scho-koronavirus-moje-peredavatysya-statevym-shlyahom-covid-19-znayshly.html

Ракурс

Коронавірус COVID-19 діагностований вже у майже 4 млн осіб в усьому світі. Вчені продовжують досліджувати шляхи передачі цього вірусу.

Так, коронавірус або його фрагменти можуть затримуватися в спермі. Ця означає, що існує ймовірність передачі вірусу статевим шляхом, стверджують вчені. Результати дослідження були опубліковані в медичному журналі JAMA Network Open.

Дослідження проводилося лікарями китайської муніципальної лікарні міста Шанцев. У січні-лютому зразки сперми взяли у 38 чоловіків у віці від 15 до 59 років. 23 із них вже перебували в процесі одужання, 15 — в активній фазі хвороби.

У спермі шести чоловіків виявили коронавірус. COVID-19 знайшли як у тих, хто вже почав одужувати, так і у пацієнтів із гострою формою хвороби.

Вчені підкреслюють, що результати досліджень не доводять, що коронавірус передається статевим шляхом. Така ймовірність існує, але щоб це довести, потрібно провести більш масштабні дослідження. Також наголошується, що зафіксованих фактів передачі інфекції статевим шляхом немає.

Необхідні подальші дослідження щодо передачі вірусу, часу його виживання і концентрації в спермі, — повідомили вчені.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі заявили, що створили вакцину від коронавіруса. Ізраїльський інститут біологічних досліджень завершив фазу розробки антидоту проти COVID-19. Антидот розпізнає вірус і нейтралізує його в тілі пацієнта.