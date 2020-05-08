Гугл и Фейсбук оставят своих сотрудников на удаленке до конца года. Фото: Ferra.ru

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Google (Гугл) и Facebook (Фейсбук) — две крупнейшие технологические компании — могут оставить большую часть сотрудников на удаленке до конца года. В Facebook и Google планируют начать открывать офисы в июне-июле этого года.

Из-за пандемии коронавируса руководство Google разослало сотрудникам письмо, в котором сказано, что они будут работать в удаленном режиме как минимум до октября 2020 года, а то и до начала 2021-го. Об этом сообщает ВВС.

Тем не менее часть сотрудников смогут вернуться в офисы уже в июне. Однако это относится только к специалистам, чье присутствие на рабочем месте необходимо для бесперебойной работы информационных систем.

К подобному решению пришли и в Facebook. Компания объявила о том, что сотрудники могут оставаться дома до конца 2020 года. Большая часть офисов компании откроется не раньше 6 июля. При этом представитель Facebook отметила, что пока еще не решено, каких сотрудников попросят выйти на работу в офис. В офисах будут введены усиленные меры безопасности во избежание вспышки заболевания.

Как сообщалось, Google (Гугл) совместно с компанией Apple (Эппл) завершают разработку технологии, которая позволит оповещать пользователей об их возможном инфицировании коронавирусом, если они недавно находились поблизости с зараженными людьми. Программа будет работать с помощью Bluetooth.