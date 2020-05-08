9 мая День победы над нацизмом. Фото: ЕРА

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Ракурс

День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечается в Украине завтра, 9 мая. В этот день чтут память не только павших советских солдат, но и других жертв нацизма. Также 9 мая вспоминают подвиги украинского народа и его вклад в победу над нацизмом.

День победы над нацизмом пришел на смену советскому празднику День победы. В 2015 году в Украине учредили два новых праздника: с тех пор 8 мая отмечается День памяти и примирения, а 9-го — День победы над нацизмом.

7 мая 1945 года во французском Реймсе начальник оперативного управления Верховного главнокомандования армейских сил Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль подписал акт капитуляции Германии. Но Антигитлеровская коалиция его официально приняла уже 8 мая в 23.01 по берлинскому времени — в то время в Москве уже было 00.01 9 мая. Следовательно, большинство стран мира отмечает День победы над нацизмом 8 мая (официальное название праздника — День победы в Европе), а страны бывшего СССР — на день позже, 9-го.

Таким образом в Украине о трагических событиях Второй мировой вспоминают как 8-го, в День памяти и примирения, так и 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако в этом году из-за карантина никакие массовые мероприятия проводиться не будут.

В странах Европейского Союза 9 мая празднуют День Европы. Он был официально утвержден Европарламентом в 2008 году, а цель этого праздника — вовлечь граждан в процесс интеграции и рассказать всему миру о преимуществах ЕС.

Также в этом году на 9 мая выпадает Всемирный день мигрирующих птиц. Это экологическая кампания, цель которой — расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Отмечается этот день во вторую субботу мая.