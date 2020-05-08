СБУ отчиталась об активной борьбе с коррупцией в налоговой. Фото: СБУ

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Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о новых шагах по делу о «крышевании» Государственной налоговой службой конвертационных центров.

Правоохранители заявляют, что провели ряд обысков, в результате которых прекратили незаконную деятельность в ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, в течение последних нескольких дней:

арестованы счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость на общую сумму примерно 600 млн грн;

в сотрудничестве с Государственной службой финмониторинга заблокированы деньги на банковских счетах причастных к схеме субъектов — почти 30 млн грн;

объявлено о подозрении лицу, осуществлявшему несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем ГНС.

В СБУ также поделились, что правоохранители накануне провели 100 одновременных обысков у лиц, которые подозреваются в «крышевании» конвертационных центров.

Напомним, ранее СБУ провела обыск в квартире бывшего главы Налоговой службы Украины Сергея Верланова. О следственных действиях, которые состоялись утром 7 мая в квартире, сообщил сам экс-глава Государственной налоговой службы.