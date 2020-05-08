Коронавирус на Киевщине. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n137942-v-nelegalnom-dome-prestarelyh-na-kievschine-vspyshka-koronavirusa-troe-pensionerov-umerli.html

Ракурс

Вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых под Киевом. Там заразились более 10 человек, трое пенсионеров умерли вследствие заболевания.

Сообщается, что дом престарелых находится в селе Зазимье Броварского района Киевской области. Он работал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Несмотря на карантин, на территории дома престарелых никакие ограничения не были введены. Пожилые люди спокойно передвигались по поселку, не использовали средства защиты и к ним приезжали посетители.

Именно один из посетителей заразил жителя дома престарелых, в результате чего инфицирование подтвердили у более чем 10 пожилых людей, трое из них умерли.

Нацполиция открыла уголовное производство. Правоохранители подозревают директора заведения в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекшем гибель людей (ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины). Ей грозит наказание до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, ранее вспышку коронавируса зафиксировали в еще одном общежитии на Киевщине. На карантин закрыто общежитие учебного заведения в городе Украинка Обуховского района Киевской области, где обнаружены 10 случаев коронавирусной болезни COVID-19.