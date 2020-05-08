Коронавірус на Київщині. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n137942-u-nelegalnomu-budynku-dlya-litnih-ludey-na-kyyivschyni-spalah-koronavirusu-troie-pensioneriv.html

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Спалах коронавірусу зафіксований у будинку для літніх людей під Києвом. Там заразилися понад 10 осіб, троє пенсіонерів померли внаслідок захворювання.

Повідомляється, що будинок для літніх осіб розташований в селі Зазим’я Броварського району Київської області. Він працював нелегально, з порушенням санітарних і епідеміологічних норм. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області.

Попри карантин на території будинку для людей похилого віку ніякі обмеження не були введені. Мешканці будинку спокійно пересувалися селищем, не використовували засоби захисту і до них приїжджали відвідувачі.

Саме один із відвідувачів заразив жителя будинку для літніх, внаслідок чого інфікування підтвердили у понад 10 мешканців закладу, троє з них померли.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці підозрюють директора закладу в порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України). Їй загрожує покарання до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше спалах коронавірусу зафіксували у ще одному гуртожитку на Київщині. На карантин закрито гуртожиток навчального закладу в місті Українка Обухівського району Київської області, де виявлено 10 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.