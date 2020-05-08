Коли відкриють ТРЦ в Києві

https://racurs.ua/ua/n137941-koly-vidkryut-trc-u-kyievi-rozpoviv-klychko.html

Ракурс

Карантин у Києві почнуть послаблювати з 11 травня. Проте торговельні центри в столиці відкриються пізніше. Їх відкриття заплановане на другий етап зняття обмежень.

Ймовірно, роботу великих ТРЦ відновлять після того, як знімуть обмеження на роботу наземного громадського транспорту. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів, передає його прес-служба.

Він сподівається, що новий етап послаблень почнуть вводити після 22 травня. Водночас, за словами голови міста, при відкритті торгових центрів у Києві будуть спиратися виключно на статистику захворюваності. Якщо кількість інфікованих буде високою, місто повернеться до суворого карантину.

Водночас відкривати школи і дитячі садочки влада міста поки не поспішає. За словами Кличка, велике скупчення дітей може призвести до різкого збільшення кількості хворих. При цьому, якщо дорослі можуть себе контролювати, то встежити за всіма дітьми буде складно.

Як писав «Ракурс», у Києві вперше з початку епідемії коронавірусу померли одразу троє хворих. Всього в Києві лабораторно підтверджено 1 тис. 721 випадок коронавірусу.