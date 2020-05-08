Вступна кампанія 2020. Фото: Слово і Діло

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Вступна кампанія до університетів та інститутів цього року почнеться пізніше. Міністерство освіти і науки (МОН) перенесло початок вступної кампанії на серпень.

Усі дати зсунули на місяць через карантин. Відповідний наказ, підписаний 4 травня 2020 року, пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції, повідомляє МОН.

Для вступників реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти. Творчі конкурси та вступні іспити у ВНЗ проходитимуть з 1 до 12 серпня.

Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування — до вечора 31 серпня.

Зазначається, що МОН передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (у зв’язку з цим до п’яти днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів та виданням самого наказу про зарахування). Передбачено також, що вступники зможуть надіслати скан-копії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання.

Що стосується магістратури, то реєстрація для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) триватиме з 12 травня до 5 червня та відбуватиметься онлайн. Водночас дати проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними — 1 та 3 липня відповідно.

Дати ж реєстрації електронних кабінетів вступників на магістратуру, прийому документів, рекомендацій також перенесено на місяць.

Нагадаємо, під час складання ЗНО в умовах епідемії коронавірусу в аудиторії зможе перебувати максимум 15 учасників та два інструктори. Обов’язковою буде дистанція 1,5 метри між учасниками в аудиторії. Усі учасники ЗНО 2020 мусять мати засоби індивідуального захисту та антисептик.