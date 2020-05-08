Вступительная кампания 2020 Фото: Слово и Дело

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Вступительная кампания в университеты и институты в этом году начнется позже. Министерство образования и науки (МОН) перенесло начало вступительной кампании на август.

Все даты сдвинули на месяц из-за карантина. Соответствующий указ, подписанный 4 мая, прошел регистрацию в Министерстве юстиции, сообщает МОН.

Для поступающих регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в университетах. Творческие конкурсы и вступительные экзамены в вузы продлятся с 1 по 12 августа.

Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления — до вечера 31 августа.

Отмечается, что МОН предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте. В связи с этим до пяти дней увеличен интервал между последним днем ​​подачи документов и изданием самого приказа о зачислении. Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать скан-копии необходимых документов по электронной почте, наложив на них электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.

Что касается магистратуры, то регистрация для сдачи единого вступительного экзамена и единого специализированного вступительного испытания продлится с 12 мая по 5 июня и будет проходить онлайн. В то же время даты проведения этих экзаменов остаются неизменными — 1 и 3 июля соответственно.

Даты регистрации электронных кабинетов поступающих на магистратуру, приема документов, рекомендаций также перенесены на месяц.

Напомним, во время прохождения ВНО в условиях эпидемии коронавируса в аудитории смогут находиться максимум 15 участников и два инструктора. Обязательной будет дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории. Все участники ВНО 2020 должны иметь средства индивидуальной защиты и антисептик.