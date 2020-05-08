Угрозы Зеленскому: ГБР завершило следствие в отношении Звиробий

Угрозы Зеленскому расследует ГБР. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n137939-ugrozy-zelenskomu-gbr-zavershilo-sledstvie-v-otnoshenii-zvirobiy.html

Ракурс

Маруся Звиробий и София Федина из-за своего видео с провокационными заявлениями в адрес президента Владимира Зеленского стали фигурантами производства Государственного бюро расследований (ГБР).

Вчера Печерский районный суд Киева отказал в продлении меры пресечения волонтеру Марусе Звиробий. Следственная судья Печерского суда вернула прокурору ходатайство о продлении процессуальных обязанностей подозреваемой. Об этом сообщил ее адвокат Андрей Писаренко.

Адвокат отметил, что прокуроры Офиса генерального прокурора не смогли вовремя подать релевантное ходатайство.

Сама Звиробий сегодня ходила на очередной допрос в Госбюро расследований. Там допрашивали одного из свидетелей. После допроса Звиробий рассказала, что ГРБ завершило следственные действия в отношении нее. Теперь материалы направят в суд.

Дело передадут в суд, теперь будем ждать суда. Мне сегодня показалось, что ГБР работает против Зеленского, — рассказала она в комментарии PavlovskyNEWS.

При этом следственные действия в отношении второго фигуранта производства — нардепа Софии Федины — продолжаются. Звиробий говорит, что суды по этому уголовному производству будут проходить во Львове, но уже после завершения следствия в отношении нардепа.

Печерский райсуд Киева 10 февраля избрал меру пресечения волонтеру и военнослужащему Марусе Звиробий в виде личного обязательства на два месяца.

Напомним, что видео, на котором волонтер Звиробий и депутат Верховной Рады Федина высказываются относительно разговора президента с ветеранами АТО в Золотом Луганской области, было обнародовано 26 октября прошлого года. На видео также звучала нецензурная брань в адрес Зеленского.