Погрози Зеленському: ДБР завершило слідство щодо Звіробій

Погрози Зеленському розслідує ДБР. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n137939-pogrozy-zelenskomu-dbr-zavershylo-slidstvo-schodo-zvirobiy.html

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Маруся Звіробій і Софія Федина через своє відео з провокаційними заявами на адресу президента Володимира Зеленського стали фігурантами провадження Державного бюро розслідувань (ДБР).

Вчора Печерський районний суд Києва відмовив у продовженні запобіжного заходу волонтеру Марусі Звіробій. Слідча суддя Печерського суду повернула прокурору клопотання про продовження процесуальних обов’язків підозрюваної. Про це повідомив її адвокат Андрій Писаренко.

Адвокат зазначив, що прокурори Офісу генерального прокурора не змогли вчасно подати релевантне клопотання.

Сама Звіробій сьогодні ходила на черговий допит до Держбюро розслідувань. Там допитували одного зі свідків. Після допиту Звіробій розповіла, що ДРБ завершило слідчі дії щодо неї. Тепер матеріали направлять до суду.

Справу передадуть до суду, тепер будемо чекати суду. Мені сьогодні здалося, що ДБР працює проти Зеленського, — розповіла вона в коментарі PavlovskyNEWS.

Водночас слідчі дії щодо другого фігуранта провадження — нардепа Софії Федини — тривають. Звіробій каже, що суди з цього кримінального провадження будуть проходити у Львові, але вже після завершення слідства щодо нардепа.

Печерський райсуд Києва 10 лютого обрав запобіжний захід волонтеру і військовослужбовцю Марусі Звіробій у виді особистого зобов’язання на два місяці.

Нагадаємо, що відео, на якому волонтер Звіробій і депутат Верховної Ради Федина висловлюються щодо розмови президента з ветеранами АТО в Золотому Луганської області, було оприлюднено 26 жовтня минулого року. На відео також звучала нецензурна лайка на адресу Зеленського.