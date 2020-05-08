Верховна Рада: Разумков розповів про регулярні дискусії з Шуфричем

https://racurs.ua/ua/n137938-razumkov-rozpoviv-pro-regulyarni-dyskusiyi-z-shufrychem.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, розповів про тривалі дискусії із народним обранцем від проросійської партії ОПЗЖ Нестором Шуфричем у стінах парламенту.

Ми мали регулярні дискусії з Нестором Івановичем Шуфричем під час зачитування правок (йдеться про земельну реформу — ред.). Я сподіваюся, що він на мене не образився, він також парирував мені, я думаю, що це і давало змогу пройти ті правки, яких було багато. Хіба монотонність і неможливість пожартувати кращі? Народні депутати — такі самі люди, — зауважив Разумков в інтерв’ю «Укрінформу».

На його думку, важливо відчувати, щоб дискусії не переходили рамки поваги один до одного. Нардеп також наголосив, що намагається бути збалансованим по відношенню до всіх парламентарів.

Свою позицію я також маю право висловлювати. Якщо ми говоримо про претензії, то, скажімо так, від більшої частини депутатських фракцій і груп їх не лунало. Здебільшого, — резюмував Разумков.

Нагадаємо, у сесійній залі Верховної Ради 7 травня сталася перепалка між нардепом партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» і «слугами народу». Парламентар Ірина Геращенко назвала фракцію президента «хитрозробленими» після того як напередодні Володимир Зеленський аналогічно висловився про старих політиків. Раніше у ЄС закликали Разумкова «перестати їх виховувати».