Верховная Рада: Разумков рассказал о регулярных дискуссиях с Шуфричем

https://racurs.ua/n137938-razumkov-rasskazal-o-regulyarnyh-diskussiyah-s-shufrichem.html

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, рассказал о продолжительных дискуссиях с народным избранником от пророссийской партии ОПЗЖ Нестором Шуфричем в стенах парламента.

У нас были регулярные дискуссии с Нестором Ивановичем Шуфричем во время зачитывания поправок (речь идет о земельной реформе — ред.). Я надеюсь, что он на меня не обиделся, он также парировал мне, я думаю, что это и позволяло пройти те правки, которых было много. Разве монотонность и невозможность пошутить лучше? Народные депутаты — такие же люди, — отметил Разумков в интервью для «Укринформа».

Он убежден, что важно чувствовать, чтобы дискуссии не переходили рамки уважения друг к другу. Нардеп также заявил, что пытается быть сбалансированным по отношению ко всем парламентариям.

Свою позицию я также имею право высказывать. Если мы говорим о претензиях, то, скажем так, от большей части депутатских фракций и групп их не звучало. В основном, — резюмировал Разумков.

Напомним, в сессионном зале Верховной Рады 7 мая нардепы партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» повздорили со «слугами народа». Парламентарий Ирина Геращенко назвала фракцию президента «хитросделанной» после того как вчера Владимир Зеленский аналогично высказался о старых политиках.