Новости Украины: Разумков объяснил падение рейтингов «Слуги народа»

https://racurs.ua/n137936-razumkov-obyasnil-padenie-reytingov-slugi-naroda.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады и нардеп от «Слуги народа», прокомментировал результаты недавнего соцопроса, согласно которому политсилу Владимира Зеленского на выборах сейчас готовы поддержать 18,5% от всех опрошенных.

При всем уважении к соцслужбам, на сегодня — это телефонные рейтинги… Просто, эффективность исследований «с поля» более высокая. По моему мнению, цифра объясняется условиями карантина… Это стандартная ситуация, когда рейтинг политсилы, находящейся у власти, падает, — рассказал нардеп в интервью «Укринформу».

Разумков не верит в стабильный рейтинг политсилы.

Я не могу вспомнить, чтобы рейтинг власти, в данном случае монобольшинства, вырос за время каденции. Когда проводятся реформы, то всегда возникают вопросы, которые негативно будут влиять на оценку людей, — добавил спикер парламента.

Разумков также уточнил, что данный соцопрос затрагивает местные выборы 2020 года, а потому его нельзя напрямую сравнивать с результатами парламентской кампании. В то же время он признал наличие ошибок у нынешней власти.

Ошибки есть всегда. Но фатальных ошибок мы не сделали. А что касается «багов» наших коллег, то да — они есть. Они связаны с отсутствием и недостаточностью опыта. Есть ошибки, связанные с недостатком политического опыта, а есть ошибки, за которые нужно наказывать в рамках действующего законодательства, — резюмировал Разумков.

Напомним, согласно опросам, большинство избирателей поддерживает провластную партию «Слуга народа».