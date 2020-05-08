8 мая в Лондоне. Фото: kensingtonroyal

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Ракурс

День памяти и примирения сегодня празднуется не только в Украине, но и в Европе. В этот день пресс-служба Букингемского дворца решила опубликовать трогательные архивные фото и видео возвращения британских солдат домой после окончания войны.

Тот день в Лондоне стал праздником для всех граждан страны. На улицы столицы Британии вышли тысячи людей, которые устроили настоящий праздник в честь возвращения своих защитников. Фото и видео опубликованы на официальных страницах The Royal Family и Kensington Palace в Instagram.

Сама Елизавета II, которая на тот момент была еще принцессой, во время войны стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии. Спустя 40 лет после окончания войны она записала свои воспоминания с того дня. Королева рассказала, что в тот день она присоединилась к ликующей толпе в центре Лондона, пытаясь сохранить анонимность, натягивая кепку на глаза.

На архивных фото видно, как молодая будущая королева в военной форме радуется победе во Второй мировой войне. На одном из фото она запечатлена со своей сестрой Маргарет.

Как известно, когда грянула Вторая мировая война, 13-летняя принцесса обратилась по радио к детям, пострадавшим от бедствий. Спустя три года она нанесла самостоятельный визит в полк гренадеров, а в 1945-м прошла пятимесячную подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля и получила звание лейтенанта.

Напомним, сегодня отмечают День памяти и примирения — дату завершения войны в Европе в 1945 году. На празднование памятной даты повлияла пандемия коронавируса, поскольку часть стран находится на карантине.